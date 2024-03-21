Правительство утвердило в четверг повышение минимальной зарплаты работников здравоохранения на 10% с 1 апреля текущего года, сообщает rus.err.
Работникам здравоохранения повысили минимальную зарплату
Повышение минимальной зарплаты было согласовано в прошлом году при заключении коллективного договора с профессиональными ассоциациями медицинских работников.
В 2023 году их зарплаты по коллективному договору были повышены на 20%.
Повышение зарплат на 10% коснется врачей, врачей-специалистов, клинических психологов, медсестер и вспомогательного медицинского персонала, акушерок, техников скорой и неотложной помощи, а также санитаров.
В абсолютных цифрах повышение зарплат обойдется в 86 млн евро, соответствующие средства уже были заложены в бюджет Кассы здоровья на этот год.