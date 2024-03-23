Лауреат нынешней Вирумааской литературной премии, автор романа "Katkurong" ("Чумной поезд") писатель Рейн Рауд, известный также как деятель в области образования и публицист, подтвердил в последовавшей за получением премии в Йыхви беседе с журналистом Рейном Сикком, что стать президентом Эстонии он наверняка не хотел бы.
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ВИДЕО ⟩ Лауреат Вирумааской литературной премии Рейн Рауд не хочет быть президентом Эстонии
"Как должно чувствовать себя общество, большей частью уверенное, что им правят моральные уроды?" - спрашивал Рейн Рауд в опубликованной в 2012 году в "Eesti Ekspress" статье, после которой выражение "моральные уроды" стало довольно популярным на эстонском политическом ландшафте. В 2015 году "Eesti Päevaleht" назвала Рейна Рауда, учредившего Эстонский гуманитарный институт и являвшегося также ректором Таллиннского университета, наиболее влиятельным человеком Эстонии в сфере образования и науки.