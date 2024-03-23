ВИДЕО ⟩ Лауреат Вирумааской литературной премии Рейн Рауд не хочет быть президентом Эстонии

"Как должно чувствовать себя общество, большей частью уверенное, что им правят моральные уроды?" - спрашивал Рейн Рауд в опубликованной в 2012 году в "Eesti Ekspress" статье, после которой выражение "моральные уроды" стало довольно популярным на эстонском политическом ландшафте. В 2015 году "Eesti Päevaleht" назвала Рейна Рауда, учредившего Эстонский гуманитарный институт и являвшегося также ректором Таллиннского университета, наиболее влиятельным человеком Эстонии в сфере образования и науки.