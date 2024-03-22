СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина отправила мошенникам наличные через пакомат

Женщина ввела свой PIN1-код Smart-ID, а затем ей позвонил предполагаемый сотрудник службы безопасности Банка Эстонии и попросил ее снять 3000 евро с ее банковского счета и отправить их в головной офис "Swedbank" в Таллинне. Женщина положила деньги в посылочный автомат и отправила в Таллинн, в результате лишилась их.