20 марта в полицию обратилась 33-летняя женщина, проживающая в Нарве, с которой связался человек, назвавшийся представителем службы поддержки клиентов "Elisa", и попросил ее продлить договор.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина отправила мошенникам наличные через пакомат
Женщина ввела свой PIN1-код Smart-ID, а затем ей позвонил предполагаемый сотрудник службы безопасности Банка Эстонии и попросил ее снять 3000 евро с ее банковского счета и отправить их в головной офис "Swedbank" в Таллинне. Женщина положила деньги в посылочный автомат и отправила в Таллинн, в результате лишилась их.
Жертве домашнего насилия потребовалась госпитализация
21 марта в полицию поступило сообщение о том, что в городе Силламяэ 39-летний мужчина набросился на свою бывшую супругу. Скорая помощь доставила женщину в больницу. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.