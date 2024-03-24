Пороги обязательного аудита планируют значительно повысить

В обращении говорится, что предприниматели уже неоднократно обращались в Торгово-промышленную палату с опасениями, что из-за стремительной инфляции последних лет пороги аудита и проверки остались слишком низкими.

На данный момент, например, проверке подлежат компании, которые выполняют два из трех условий: выручка составляет 1,6 миллиона евро, активы - восемьсот тысяч евро или средняя численность сотрудников - 24 человека. Минфин уже планирует увеличить первые два условия на 25% - до 2 миллионов евро и 1 миллион евро соответственно.

Поскольку в последний раз пороговые значения менялись в 2016 году, а изменение индекса потребительских цен в Эстонии в период 2016-2024 годов составило 53,8%, по мнению палаты, пороговые значения должны быть увеличены как минимум на 50%. Повышение пороговых значений помогает компаниям снизить затраты и нагрузку на лиц, ответственных за бухгалтерский учет.

В проекте частично хотят повысить пороговые значения на 50%, но только в части обязательного аудита годовой отчетности, где должны быть соблюдены два из трех условий. В палате считают, что повышение должно составлять одинаковые 50% при всех условиях, как при аудите, так и при проверке.