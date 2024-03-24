Рынок электроэнергии стран Балтии планируют объединить к 2027 году

Сейчас торговые зоны в Латвии, Литве, Эстонии достаточно малы и не представляют интереса для участников рынка с Запада, а если бы они были объединены, объемы торговли увеличились бы, появилось бы больше игроков на рынке и это оказало бы положительное влияние на цены.

- Законодательные акты Евросоюза предусматривают возможность объединения общих торговых зон. В них также четко предусмотрены сроки принятия решений - от самого принятия решения между тремя странами Балтии о том, что рынки должны быть подключены не позднее, чем в течение полутора лет, - заявил председатель Госсовета Литвы по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс.

- Если бы мы планировали или представляли, что после синхронизации мы действительно сможем принять решение, что мы движемся к объединению рынков, то реальным результатом мог бы стать 2027 год, когда наш общий рынок уже мог бы функционировать, - добавил он.