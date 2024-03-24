Общий рынок электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии может заработать в 2027 году, если решение об этом будет принято после запланированной на февраль 2025 года синхронизации стран Балтии с Западной Европой, сообщает RusPostimees.
Рынок электроэнергии стран Балтии планируют объединить к 2027 году
Сейчас торговые зоны в Латвии, Литве, Эстонии достаточно малы и не представляют интереса для участников рынка с Запада, а если бы они были объединены, объемы торговли увеличились бы, появилось бы больше игроков на рынке и это оказало бы положительное влияние на цены.
- Законодательные акты Евросоюза предусматривают возможность объединения общих торговых зон. В них также четко предусмотрены сроки принятия решений - от самого принятия решения между тремя странами Балтии о том, что рынки должны быть подключены не позднее, чем в течение полутора лет, - заявил председатель Госсовета Литвы по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс.
- Если бы мы планировали или представляли, что после синхронизации мы действительно сможем принять решение, что мы движемся к объединению рынков, то реальным результатом мог бы стать 2027 год, когда наш общий рынок уже мог бы функционировать, - добавил он.