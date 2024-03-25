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Нетрезвая автоводительница совершила в Кохтла-Ярве ДТП

Северное побережье
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На месте дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика полиция регулирует дорожное движение. Фотография носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанному в статье событию.
На месте дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика полиция регулирует дорожное движение. Фотография носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанному в статье событию. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Женщина закончила свой воскресный вечер в больнице, покольку нетрезвой села за руль машины и въехала в грузовик.

Дорожно транспортное происшествие случилось 24 мартя в 22.37 на бульваре Эстония, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Там, как сообщила полиция, 40-летняя женщина в нетрезвом состоянии ехала на автомобиле марки "Mercedes-Benz" и врезалась сзади в припаркованный грузовик MAN с прицепом.

Пострадавшую от столкновения женщину, у которой полиция обнаружила признаки алкогольного опьянения, пришлось доставить в отделение экстренной медицины.

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