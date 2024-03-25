Нетрезвая автоводительница совершила в Кохтла-Ярве ДТП

Дорожно транспортное происшествие случилось 24 мартя в 22.37 на бульваре Эстония, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Там, как сообщила полиция, 40-летняя женщина в нетрезвом состоянии ехала на автомобиле марки "Mercedes-Benz" и врезалась сзади в припаркованный грузовик MAN с прицепом.