Для школьных учителей в Ида-Вирумаа запускают программу развития предпринимательства и финансовой грамотности

Новую программу запускает "Bizplay" в сотрудничестве с образовательными организациями "Ettevõtlusküla" и "Hariduskopter". Их совместный проект включает в себя несколько тренингов и семинаров, предназначенных для учителей и молодежных работников, а также студентов, которые хотят стать игровыми инструкторами.

В рамках проекта также проводятся практические бизнес-симуляции, которые не только укрепляют бизнес-знания участников, но и учат их передавать этот опыт.

Целью является повышение уверенности преподавателей и молодежных работников в использовании бизнес-симуляций, а также продвижение предпринимательских ценностей и навыков среди молодежи.

"Ettevõtlusküla" также предлагает возможность обучения студентов предпринимательству и финансовой мудрости с целью развития у них навыков наставничества с раннего возраста.

По словам руководителя проектов в "Ettevõtlusküla" Эвелин Рятсеп, финансовая поддержка данной инициативы является для организаторов признанием их инновационного подхода в области продвижения обучения предпринимательству.

- Поддержка позволяет нам предложить учителям и специалистам по работе с молодежью тщательно продуманное обучение, которое сосредотачивается на эффективном использовании бизнес-симуляций в образовании. Это значительный шаг в развитии предпринимательства в образовательном секторе, который способствует развитию предпринимательских навыков у молодежи, - сказала Рятсеп.

Реализацию программы поддерживают учреждения "Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA" и "Startup Estonia". Руководитель регионального стартап-предпринимательства из "Startup Estonia" Элина Дубова отметила, что для развития Ида-Вирумаа очень важно, чтобы в регионе подрастало новое предприимчивое поколение, которое знает ценность деньгам.

- Я очень рада видеть, что в Ида-Вирумаа есть люди и организации, которые готовы поделиться своими знаниями и опытом, и вкладывают свою энергию в то, чтобы здесь росло новое поколение предпринимателей, - сказала Дубова.