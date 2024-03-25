ФОТО ДНЯ ⟩ Прошло 75 лет с мартовской депортации

Мартовская депортация была самым массовым актом террора, совершенным советским коммунистическим режимом против граждан Эстонии. В течение четырех дней более 20700 человек под вооруженной охраной были посажены в поезда для отправки в Сибирь, почти треть из них - дети. Около 3000 человек, депортированных из Эстонии, умерли в Сибири.