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ФОТО ДНЯ ⟩ Прошло 75 лет с мартовской депортации

Эрик Гамзеев
, журналист
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник полсотни человек собрались у памятного камня на улице Кааре возле железной дороги в Йыхви, чтобы вспомнить жертв депортации 25 марта 1949 года.

Мартовская депортация была самым массовым актом террора, совершенным советским коммунистическим режимом против граждан Эстонии. В течение четырех дней более 20700 человек под вооруженной охраной были посажены в поезда для отправки в Сибирь, почти треть из них - дети. Около 3000 человек, депортированных из Эстонии, умерли в Сибири.

В понедельник вечером на площади перед зданием городской управы Кохтла-Ярве состоялась памятная церемония с зажжением свечей.

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