В понедельник полсотни человек собрались у памятного камня на улице Кааре возле железной дороги в Йыхви, чтобы вспомнить жертв депортации 25 марта 1949 года.
ФОТО ДНЯ ⟩ Прошло 75 лет с мартовской депортации
Мартовская депортация была самым массовым актом террора, совершенным советским коммунистическим режимом против граждан Эстонии. В течение четырех дней более 20700 человек под вооруженной охраной были посажены в поезда для отправки в Сибирь, почти треть из них - дети. Около 3000 человек, депортированных из Эстонии, умерли в Сибири.
В понедельник вечером на площади перед зданием городской управы Кохтла-Ярве состоялась памятная церемония с зажжением свечей.