Член горсобрания Кохтла-Ярве лишился мандата

Городская комиссия Кохтла-Ярве узнала об этом факте, как пишет Rus.ERR, в начале марта, получив ответ из Регистра народонаселения на свой запрос, касающийся данных о прописке депутатов горсобрания и замещающих членов. Согласно решению избиркома, с 19 марта депутатские полномочия Стародубцева прекращены досрочно, а новым депутатом стал бывший вице-мэр города Виталий Бородин, который на выборах в октябре 2021 года был первым номером списка Партии реформ в Кохтла-Ярве.

Сам Стародубцев сказал Rus.ERR, что оказался в такой ситуации по незнанию. "На тот момент я не знал о последствиях смены официального места жительства. Поэтому все это время продолжал оставаться в городском собрании, полноценно принимая участия и в заседаниях, и в работе комиссий. А так, конечно, обратись я к закону, знал бы, чем это завершится. Те люди, с кем я этот вопрос обсуждал, получается, не знали о последствиях. На сегодня я снова прописан в родном городе - Кохтла-Ярве", - пояснил политик и предприниматель.