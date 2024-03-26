Йыхвиская основная школа в 30-й раз устроила праздник песни и танца

Более полувека являвшийся одним из руководителей народного танца в Ида-Вирумаа бывший учитель школы Вольдемар Берельковский вспоминал, как написал в первых строчках школьного гимна: "Ты мила мне, Йыхвиская школа, в тебе много хорошего!". И теперь, когда он уже пару лет не работает в школе, он очень рад, что эти слова по-прежнему соответствуют истине. "Прежде всего потому, что ты танцуешь! Говорят, что количество народных танцоров уменьшается. Пока Йыхвиская основная школа танцует, будут танцоры и в Йыхвиской гимназии, а в Ида-Вирумаа будет смена для народных танцоров", - сказал он.