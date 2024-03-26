"Давайте согласимся, что ни одна традиция не продержалась бы 30 лет на запретах, приказах и обязаловке. Она держится только благодаря тому, что мы хотим это делать, испытываем от этого радость, а также талантливы в этом", - директор основной школы Лийна Михкельсон в субботу в Йыхвиском концертном доме дала понять на проходившем уже в 30-й раз школьном празднике песни и танца, что танец и песня глубоко укоренились в учениках и учителях этой школы.
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Йыхвиская основная школа в 30-й раз устроила праздник песни и танца
На празднике танцевали и пели несколько сотен учеников. В качестве гостей выступили также танцоры из Йыхвиской гимназии и взрослая танцевальная группа "Jõhvikamoos". Завершил праздник танец группы учителей Йыхвиской основной школы "Kuremari" под названием "Läksin metsa", который поставила учитель Керсти Смородина. Школьными учителями движения являются Тийна Аасмяэ и Диана Вяхк, учителем пения - Кюллике Шаповалов. Руководителем групп Йыхвиской гимназии является Тайво Альясте.