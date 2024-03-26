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Йыхвиская основная школа в 30-й раз устроила праздник песни и танца

Эрик Гамзеев
, журналист
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В финале веселого праздника выступила группа учителей Йыхвиской основной школы "Kuremari".
В финале веселого праздника выступила группа учителей Йыхвиской основной школы "Kuremari". Фото: Jõhvi põhikool

"Давайте согласимся, что ни одна традиция не продержалась бы 30 лет на запретах, приказах и обязаловке. Она держится только благодаря тому, что мы хотим это делать, испытываем от этого радость, а также талантливы в этом", - директор основной школы Лийна Михкельсон в субботу в Йыхвиском концертном доме дала понять на проходившем уже в 30-й раз школьном празднике песни и танца, что танец и песня глубоко укоренились в учениках и учителях этой школы.

На празднике танцевали и пели несколько сотен учеников. В качестве гостей выступили также танцоры из Йыхвиской гимназии и взрослая танцевальная группа "Jõhvikamoos". Завершил праздник танец группы учителей Йыхвиской основной школы "Kuremari" под названием "Läksin metsa", который поставила учитель Керсти Смородина. Школьными учителями движения являются Тийна Аасмяэ и Диана Вяхк, учителем пения - Кюллике Шаповалов. Руководителем групп Йыхвиской гимназии является Тайво Альясте.

Более полувека являвшийся одним из руководителей народного танца в Ида-Вирумаа бывший учитель школы Вольдемар Берельковский вспоминал, как написал в первых строчках школьного гимна: "Ты мила мне, Йыхвиская школа, в тебе много хорошего!". И теперь, когда он уже пару лет не работает в школе, он очень рад, что эти слова по-прежнему соответствуют истине. "Прежде всего потому, что ты танцуешь! Говорят, что количество народных танцоров уменьшается. Пока Йыхвиская основная школа танцует, будут танцоры и в Йыхвиской гимназии, а в Ида-Вирумаа будет смена для народных танцоров", - сказал он. 

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