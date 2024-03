В торговом центре открылась выставка о классиках рока

Задача выставки - вызвать у современной молодежи интерес к року, познакомить с его выдающимися деятелями, а также показать, какая музыка была популярна в середине прошлого столетия. Представлены фотографии и и рассказы про таких известных рок-музыкантов, как Элвис Пресли и Джими Хендрикс, а также про группы The Who, The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.