В торговом центре открылась выставка о классиках рока

Задача выставки - вызвать у современной молодежи интерес к року, познакомить с его выдающимися деятелями, а также показать, какая музыка была популярна в середине прошлого столетия. Представлены фотографии и и рассказы про таких известных рок-музыкантов, как Элвис Пресли и Джими Хендрикс, а также про группы The Who, The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.

- Рок помогал мне справляться в тяжелые моменты, и у меня возникла мысль, что, может быть, какой-нибудь случайный посетитель, слушатель заинтересуется этими исполнителями, которые были наиболее влиятельными в прошлом веке. И, может, тогда они заинтересуются, углубятся в эту тему и найдут что-то для себя. Может, им, как и мне, поможет рок, - рассказала Ламбинг репортеру ERR.