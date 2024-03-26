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В торговом центре открылась выставка о классиках рока

Северное побережье
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На третьем этаже нарвского торгово-развлекательного центра "Astri" открылась выставка "Выдающиеся личности в истории мировой рок-музыки".
На третьем этаже нарвского торгово-развлекательного центра "Astri" открылась выставка "Выдающиеся личности в истории мировой рок-музыки". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На третьем этаже нарвского торгово-развлекательного центра "Astri" 22 марта открылась выставка "Выдающиеся личности в истории мировой рок-музыки".

Выставка подготовлена Нарвской эстонской гимназией в рамках исследовательской и практической работы. В сборе материала помогал легенда эстонского рока, клавишник группы "Ruja" - Игорь Гаршнек.

Задача выставки - вызвать у современной молодежи интерес к року, познакомить с его выдающимися деятелями, а также показать, какая музыка была популярна в середине прошлого столетия. Представлены фотографии и и рассказы про таких известных рок-музыкантов, как Элвис Пресли и Джими Хендрикс, а также про группы The Who, The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.

Выставка стала результатом исследовательской работы ученицы Нарвской эстонской гимназии Николь Ламбинг, как рассказали "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

- Рок помогал мне справляться в тяжелые моменты, и у меня возникла мысль, что, может быть, какой-нибудь случайный посетитель, слушатель заинтересуется этими исполнителями, которые были наиболее влиятельными в прошлом веке. И, может, тогда они заинтересуются, углубятся в эту тему и найдут что-то для себя. Может, им, как и мне, поможет рок, - рассказала Ламбинг репортеру ERR.

Подготовленная гимназисткой выставка будет открыта на третьем этаже нарвского торгово-развлекательного центра "Astri" до 19 апреля.

На третьем этаже нарвского торгово-развлекательного центра "Astri" работает выставка "Выдающиеся личности в истории мировой рок-музыки".
На третьем этаже нарвского торгово-развлекательного центра "Astri" работает выставка "Выдающиеся личности в истории мировой рок-музыки". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
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