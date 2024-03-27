"Omniva" проинформировала управу волости Люганузе, что в связи с изменившейся ситуацией почтовое отделение в Пюсси будет закрыто с 1 июля этого года, а почтовое отделение в Кивиыли - с 31 декабря.
В Кивиыли и Пюсси закроются почтовые отделения
"Если до сих пор мы в основном руководствовались концепцией почтовой конторы, то изменившиеся потребности означают, что почтовому предприятию также придется перестроиться для обеспечения более гибкой почтовой услуги", - заявили в "Omniva".
Предприятие добавило, что также запланированы изменения в волости Люганузе, где почтовые услуги предоставляются различными способами, от посылочных автоматов до перепродавцов марок и курьерских услуг.