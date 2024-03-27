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В Кивиыли и Пюсси закроются почтовые отделения

Северное побережье
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Лого компании Omniva.
Лого компании Omniva. Фото: Tairo Lutter, Postimees

"Omniva" проинформировала управу волости Люганузе, что в связи с изменившейся ситуацией почтовое отделение в Пюсси будет закрыто с 1 июля этого года, а почтовое отделение в Кивиыли - с 31 декабря.

"Если до сих пор мы в основном руководствовались концепцией почтовой конторы, то изменившиеся потребности означают, что почтовому предприятию также придется перестроиться для обеспечения более гибкой почтовой услуги", - заявили в "Omniva".

Предприятие добавило, что также запланированы изменения в волости Люганузе, где почтовые услуги предоставляются различными способами, от посылочных автоматов до перепродавцов марок и курьерских услуг.

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