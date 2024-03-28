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Девелоперы Айдуского ветропарка оплатят строительство электроснабжения для центра водных видов спорта

Кюлли Крийс
, журналист
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Айдуский центр водных видов спорта не будет покупать электроэнергию у возвышающегося по соседству ветропарка, а подключится к "Elektrilevi" и вскоре построит собственный солнечный парк.
Айдуский центр водных видов спорта не будет покупать электроэнергию у возвышающегося по соседству ветропарка, а подключится к "Elektrilevi" и вскоре построит собственный солнечный парк. Фото: MEDIA STATION

Волость Люганузе поддержит строительство точки подключения к электросети для Айдуского центра водных видов спорта и спросит эти деньги, 158000 евро, с владельцев Айдуского ветропарка.

Тринадцать лет назад тогдашнее Майдлаское волостное управление и ТОО "Kindel Vara", представлявшее девелоперов ветропарков Айду, подписали договор, по которому последнее обязалось построить линию электропередачи от подстанции ветряной электростанции до точки подключения центра водных видов спорта и продавать им до одного мегаватта электроэнергии без сетевой платы.

Строительство и ветряной электростанции, и центра водных видов спорта по разным причинам затянулось на годы, и первая очередь обоих была завершена только в конце прошлого года.

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