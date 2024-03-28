Девелоперы Айдуского ветропарка оплатят строительство электроснабжения для центра водных видов спорта

Тринадцать лет назад тогдашнее Майдлаское волостное управление и ТОО "Kindel Vara", представлявшее девелоперов ветропарков Айду, подписали договор, по которому последнее обязалось построить линию электропередачи от подстанции ветряной электростанции до точки подключения центра водных видов спорта и продавать им до одного мегаватта электроэнергии без сетевой платы.