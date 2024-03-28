Нарвский профсоюз работников образования обратился к горуправлению и Министерству образования и науки с просьбой оставить с нового учебного года на работе тех работников городских детсадов и школ, которые не отвечают установленным в связи с переходом на эстоноязычное образование языковым требованиям.
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Нарвские учителя хотят смягчения языковых требований, министерство на уступки не идет
"Мы считаем это нецелесообразным и экономически неблагоприятным для государства решением", - написал руководитель объединяющего 400 городских работников образования Нарвского профсоюза работников образования Юрий Афанасьев, добавив, что увольнение большого количества учителей увеличит безработицу и обременит и без того напряженный государственный бюджет.