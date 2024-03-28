Нарвские учителя хотят смягчения языковых требований, министерство на уступки не идет

С 1 сентября все 1-е и 4-е классы русскоязычных школ перейдут на 100-процентное эстоноязычное обучение, а переход на полное эстоноязычное обучение должен произойти в этих основных школах в 2030 году. На снимке - поддерживающая изучение эстонского языка лестница в Иллукаской школе.

Нарвский профсоюз работников образования обратился к горуправлению и Министерству образования и науки с просьбой оставить с нового учебного года на работе тех работников городских детсадов и школ, которые не отвечают установленным в связи с переходом на эстоноязычное образование языковым требованиям.