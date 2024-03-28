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"Gren" обновит около 12 километров труб центрального отопления в Кохтла-Ярве и Йыхви

Северное побережье
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Прошлым летом "Gren" обновлял трубы центрального отопления в Йыхвиском микрорайоне.
Прошлым летом "Gren" обновлял трубы центрального отопления в Йыхвиском микрорайоне. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Владелец сети центрального отопления в районе Кохтла-Ярве и Йыхви "Gren" в течение примерно трех лет заменит 11,6 километра труб, на что будет израсходовано более 7,9 миллиона евро.

Руководитель эстонских подразделений "Gren" Марго Кюлаотс сказал, что отопительная инфраструктура в Кохтла-Ярве и Йыхви построена большей частью около 50 лет назад, а в некоторых местах возраст трасс достигает 70 лет. "Ясно, что трубопроводы за столь долгое время стареют и изнашиваются, что, в свою очередь, приводит к утечкам тепла и энергопотерям, а в конце концов начинает также влиять на надежность снабжения, - сказал он. - Обновляя отопительные трубопроводы, мы сможем уменьшить утечки и потери, а также увеличить надежность поставок теплоэнергии".

Центр инвестиций в окружающую среду поддержит обновление труб центрального отопления в Кохтла-Ярве и Йыхви суммой в 2,23 миллиона евро, "Gren" добавит со своей стороны более 5,7 миллиона евро. "Полученная поддержка позволит нам в течение следующих двух-трех лет обновить в Кохтла-Ярве и Йыхви 11,6 километра трасс центрального отопления", - сказал Кюлаотс.

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