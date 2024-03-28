"Gren" обновит около 12 километров труб центрального отопления в Кохтла-Ярве и Йыхви

Руководитель эстонских подразделений "Gren" Марго Кюлаотс сказал, что отопительная инфраструктура в Кохтла-Ярве и Йыхви построена большей частью около 50 лет назад, а в некоторых местах возраст трасс достигает 70 лет. "Ясно, что трубопроводы за столь долгое время стареют и изнашиваются, что, в свою очередь, приводит к утечкам тепла и энергопотерям, а в конце концов начинает также влиять на надежность снабжения, - сказал он. - Обновляя отопительные трубопроводы, мы сможем уменьшить утечки и потери, а также увеличить надежность поставок теплоэнергии".