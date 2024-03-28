Поле битвы между прежней и нынешней властью Кохтла-Ярве переместилось в построенный в городском парке в конце периода деятельности предыдущего горуправления диск-гольф-парк, который новое горуправление называется самовольной постройкой.
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Арена политической борьбы в Кохтла-Ярве переместилась в парк для диск-гольфа
Парк для игры в диск-гольф создало осенью прошлого года НКО "Alutaguse Eagle", ценовое предложение которого составило 12000 евро. Конкурирующие предложения были более чем наполовину выше.