Нарве не удалось найти новых директоров для "Ругодива" и Пяхклимяэской школы

В отделе культуры Нарвской горуправы "Северному побережью" сообщили, что на место директора Дома культуры "Ругодив" было пять кандидатов, на место директора Нарвской Пяхклимяэской школы - один кандидат.

"После проведенных собеседований ни один из кандидатов по решению конкурсных комиссий не был признан соответствующим должности директора учреждений", - констатировал референт отдела культуры Нарвской горуправы Владислав Ильин.

О подробностях и дальнейших планах насчет поиска директоров для муниципальных дома культуры и школы Нарвская горуправа сможет сообщить только на следующей неделе.

Как уже ранее писало "Северное побережье", Домом культуры "Ругодив" пока что продолжает руководить член Нарвского горсобрания из правящей депутатской фракции "Narva", член Центристской партии Эстонии Елена Каврус. Несмотря на то, что Каврус не отвечает условиям, предъявляемым к директору Дома культуры, она была назначена на эту должность в качестве временно исполняющего обязанности директора и 8 января приняла дела у ушедшей на заслуженный отдых Елены Калядиной.

Каврус более известна в Нарве многолетней работой директором Нарвской школы для взрослых. Вдобавок ей доверено оплачиваемое место в совете муниципального АО "Narva Vesi". Она считается полезным кадром для сбора голосов на местных выборах, если учесть, что в октябре 2021 года Каврус показала пятый результат в нарвском избирательном списке Центристской партии.

Нарвской Пяхклимяэской гимназией продолжает с 22 декабря временно руководить председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович. В Центристской партии Эстонии Янович состоит официально с 26 января этого года. Бывший директором школы Вячеслав Коновалов уволился по собственному желанию в сентябре.