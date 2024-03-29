Китай изучает возможности сотрудничества с Силламяэским портом

В Силламяэ побывала группа дипломатов из посольства Китайской Народной Республики в Эстонии во главе с послом Го Сяомэй, которые в том числе обсудили возможности сотрудничества с руководителями Силламяэского порта. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR со ссылкой на городскую газету "Силламяэский вестник".