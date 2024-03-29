В Силламяэ побывала группа дипломатов из посольства Китайской Народной Республики в Эстонии во главе с послом Го Сяомэй, которые в том числе обсудили возможности сотрудничества с руководителями Силламяэского порта. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR со ссылкой на городскую газету "Силламяэский вестник".
Китай изучает возможности сотрудничества с Силламяэским портом
В Силламяэском порту китайских гостей принял один из его владельцев, председатель совета предприятия Тийт Вяхи, который познакомил дипломатов со становлением и развитием порта, его нынешней ситуацией и возможностями.
Поскольку, как сказал "Силламяэскому вестнику" менеджер по маркетингу порта Андрей Биров, в составе делегации были сотрудники посольства, занимающиеся в первую очередь торгово-экономическими вопросами, беседа касалась сотрудничества в этих областях, а также транзита китайских товаров.
По словам Бирова, порт открыт для сотрудничества, для инвестиций и способен создать хорошие условия для развития торгово-экономических отношений.