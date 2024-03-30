ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Шотландские гвардейцы в килтах, с волынками и барабанами покоряли Нарву

Выступление было посвящено предстоящей 75-летней годовщине НАТО и двадцатилетию членства Эстонии в оборонительном альянсе.

Мероприятие прошло в рамках программы "Стражи Эстонии".

Шотландский гвардейский полк - это один из пяти полков пешей гвардии Британской армии, который возник в качестве личных телохранителей короля Англии и Шотландии Карла I. Сейчас полк находится в Эстонии в рамках расширенного передового присутствия НАТО.

Боевая группа НАТО в Эстонии была развёрнута в 2017 году, чтобы укрепить оборону страны. Её рамочным государством является Великобритания, которая дислоцирует в Эстонии на постоянной основе до 2000 британских солдат.

На мероприятии в торговом центре "Фама" также были представители нарвского "Кайтселийта", которые рассказывали о своей организации и демонстрировали снаряжение.