Водитель без водительских прав совершила аварию

31 марта около 2 часов дня 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем Peugeot 208 без водительских прав, проигнорировала требования дорожного знака «Уступи дорогу» на 186-м километре дороги Таллинн-Нарва в деревне Вайвара в Нарва-Йыэсуу и в результате автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 57-летняя женщина, ехавшая по главной дороге.