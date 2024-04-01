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Водитель без водительских прав совершила аварию

Северное побережье
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Днем в воскресенье женщина без водительских прав устроила аварию в Вайвара, в результате которой получила травмы.

31 марта около 2 часов дня 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем Peugeot 208 без водительских прав, проигнорировала требования дорожного знака «Уступи дорогу» на 186-м километре дороги Таллинн-Нарва в деревне Вайвара в Нарва-Йыэсуу и в результате автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 57-летняя женщина, ехавшая по главной дороге.

В результате столкновения Nissan вылетел с дороги в кювет.

Водителя Peugeot доставили в больницу.

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