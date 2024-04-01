Выходные принесли в Ида-Вирумаа волну пала травы

Около полудня в пятницу спасатели получили вызов в деревню Вайвара в городе Нарва-Йыэсуу, где в поле вдалеке был замечен дым. Спасатели потушили 1,5 гектара горевшей прошлогодней травы.

28 марта около шести часов вечера спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы на площади 200 квадратных метров в Народном парке в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Около восьми часов вечера спасателей вызвали в деревню Вайвара в городе Нарва-Йыэсуу на тушение гектара горевшей травы.

В воскресенье днем спасатели снова выехали в деревню Вайвара в Нарва-Йыэсуу, где им пришлось противопожарными метлами тушить 300 квадратных метров горевшей травы.

Вечером того же дня, в шесть часов, поступило сообщение об очередном пале травы в деревне Вайвара в городе Нарва-Йыэсуу. Пожарные потушили возгорание травы на площади 3,5 гектара.

Спустя час спасатели отправились в деревню Перьятси в Нарва-Йыэсуу, где трава горела открытым пламенем и огонь двигался в сторону обгоревшей несколькими днями ранее территории. Спасатели потушили горевшую траву на 150 квадратных метрах.