Подавать заявления о приеме в десятые классы Йыхвиской гимназии можно до конца текущей недели, то есть до 7 апреля. Навстречу своему юбилейному десятому году Йыхвиская гимназия идет с несколькими новшествами, о которых рассказывает директор гимназии Татьяна Айт.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Йыхвиская гимназия дополняет свои модули по выбору и приглашает кандидатов участвовать в конкурсе
- Какие новшества ожидаются со следующего учебного года?
- Новым будет реальное направление, предназначенное для той молодежи, которая хочет больше изучать математику, химию и физику. Мы каждый год участвуем в соревновании Viie Kooli Võistlused и несколько последних лет побеждали в предварительном туре ида-вируских школ. Это показывает, что у нас учится молодежь, которая очень сильна в реальных предметах, и мы хотим развивать это направление вместе с университетами.
До сих пор сильные в реальных предметах ученики выбирали прежде всего направление естественных наук, где нашими главными партнерами являются Viru Keemia Grupp и Eesti Energia.
- Не исчезнет ли что-то, чтобы освободить место для нового модуля по выбору?
- Не исчезнет. Скорее, будем развивать существующие модули. Например, расширим модуль изящных искусств, который до сих пор был сосредоточен больше на театре, а теперь добавится изобразительное искусство.
Наиболее сильными модулями стали в нашей гимназии внутренняя безопасность и медицина, очень популярные среди учеников. Во внутренней безопасности мы в сотрудничестве с Академией внутренней обороны добавим таможенный курс, что было пожеланием молодежи. И если в медицине нашим партнером поначалу была только Ида-Вируская центральная больница, то теперь вот уже несколько лет им является и Таллиннская высшая школа здравоохранения.
Несколько лет назад мы открыли спортивный модуль, тоже очень популярный среди молодежи.
Мы продолжим также с модулем социальных наук и педагогического образования, так как для нас дело чести - заботиться об учительской смене, которую мы ждем в будущем обратно в Ида-Вирумаа. Наш опыт показывает, что есть парни и девушки, которые хотят стать учителями, и мы гордимся получившими профессию учителя выпускниками, четверо из них ежедневно работают в нашей школе.
Доля практических предметов составляет около трети во всех модулях, и часть курсов по выбору ведут специалисты в данных областях. Это было и останется нашим действующим приоритетом.
- Йыхвиская гимназия только что удостоилась от Вирумааского общества эстонского образования титула пропагандиста эстонского языка, ведь со следующего учебного года обучение в гимназии будет стопроцентно эстоноязычным.
- Да, во имя этого плана коллектив гимназии трудился много лет, и с 1 сентября завершится начатый два года назад переход. Это значит, что все ученики независимо от домашнего языка и от того, какую основную школу они закончили, будут учиться в Йыхвиской гимназии на сто процентов по эстоноязычной учебной программе.
Другое момент - языковая среда. В нашем регионе проживают представители разных национальностей и русского языка здесь много, однако в школе на этой почве конфликтов никогда не возникало. Мы должны делать все для того, чтобы как эстонская, так и русская молодежь могла развиваться таким образом, чтобы их знания не страдали. Наши учителя работают настолько хорошо, что наш результат госэкзамена по эстонскому языку как второму каждый год входит в первую тройку по республике.
Наша молодежь прекрасно справляется со своим эстонским языком в университетах Эстонии. В прошлом году в эстонские университеты поступили 78 процентов наших выпускников, больше всего молодежи поступило на юридический или медицинский факультет Тартуского университета. Около 10% выпускников пошли служить в Силы обороны и столько же устроились на работу.
Мы поддерживаем учащихся и при планировании карьеры. Ученики могут ознакомиться с различными профессиями в модулях по выбору, а в рамках программы студенческой тени они бывают к тому же в различных высших школах. Ежегодно в гимназии проводится карьерная неделя, одной из составляющих которой является выставка высших школ. Если до сих пор эта выставка предназначалась только для нашей молодежи, то следующей весной мы пригласим на нее и учеников других школ Ида-Вирумаа.
В гимназии можно наряду с учебой заниматься деятельностью по интересам. Я горжусь, что у нас на сильном уровне народные танцы и вместо одной группы теперь три: одна учительская и две ученические. В школе действуют хор и ансамбль. И у нас имеется учитель, который всех ставит на лыжи.
- Прием заявлений о поступлении заканчивается в воскресенье, 7 апреля. Насколько велик интерес к учебе в Йыхвиской гимназии?
- В прошлом году было более трехсот желающих поступить в десятый класс, 150 из них мы приняли. В этом году впервые устроим единые вступительные испытания вместе с другими государственными гимназиями Вирумаа.
Ждем выпускников основных школ на учебу в Йыхвискую гимназию!