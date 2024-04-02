КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Йыхвиская гимназия дополняет свои модули по выбору и приглашает кандидатов участвовать в конкурсе

- Какие новшества ожидаются со следующего учебного года?

- Новым будет реальное направление, предназначенное для той молодежи, которая хочет больше изучать математику, химию и физику. Мы каждый год участвуем в соревновании Viie Kooli Võistlused и несколько последних лет побеждали в предварительном туре ида-вируских школ. Это показывает, что у нас учится молодежь, которая очень сильна в реальных предметах, и мы хотим развивать это направление вместе с университетами.

До сих пор сильные в реальных предметах ученики выбирали прежде всего направление естественных наук, где нашими главными партнерами являются Viru Keemia Grupp и Eesti Energia.

- Не исчезнет ли что-то, чтобы освободить место для нового модуля по выбору?

- Не исчезнет. Скорее, будем развивать существующие модули. Например, расширим модуль изящных искусств, который до сих пор был сосредоточен больше на театре, а теперь добавится изобразительное искусство.

Наиболее сильными модулями стали в нашей гимназии внутренняя безопасность и медицина, очень популярные среди учеников. Во внутренней безопасности мы в сотрудничестве с Академией внутренней обороны добавим таможенный курс, что было пожеланием молодежи. И если в медицине нашим партнером поначалу была только Ида-Вируская центральная больница, то теперь вот уже несколько лет им является и Таллиннская высшая школа здравоохранения.

Несколько лет назад мы открыли спортивный модуль, тоже очень популярный среди молодежи.