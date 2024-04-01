Президент провозгласил Закон о денонсации договора с Россией о правовой помощи

Об этом сообщила канцелярия президента, напомнив, что Рийгикогу 20 марта на пленарном заседании принял инициированный правительством проект закона, призванный денонсировать подписанный в 1993 году в Москве и вступивший в силу в 1995 году договор о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Поводом к такому решению стала развязанная Россией полномасштабная война против Украины и продолжающаяся агрессия против украинского государства. За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикогу, всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года и автоматически продлевается каждые пять лет. Для денонсации договора следует уведомить об этом другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода действия договора.

Нынешний пятилетний период завершится 18 марта 2025 года. Таким образом, ноту о денонсации необходимо передать России до 18 сентября 2024 года.