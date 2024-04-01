Автомобиль и тело, найденные под глинтом Онтика, могут быть связаны с самоубийством

Вируский окружной прокурор Лийна Пикма сообщила, что 29 марта под глинтом недалеко от деревни Онтика был обнаружен перевернувшийся на бок автомобиль "Hyundai". Рядом с автомобилем также было обнаружено тело мужчины.

- Хотя первоначальные обстоятельства указывают на самоубийство, Идаская префектура PPA начала уголовное расследование, которое ведет Вируская окружная прокуратура, чтобы установить точные обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса, в которой говорится о нарушении водителем по неосторожности правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека, - сказала Пикма.

В субботу днем машину поднимали, поэтому на месте находился Спасательный департамент.

В Вируской окружной прокуратуре сообщили, что личность погибшего установлена, однако, учитывая обстоятельства дела, прокуратура не желает это разглашать.

Руководитель оперативной службы Идаской префектуры Райнет Юузе рассказал, что 29 марта в 11.44 случайный прохожий сообщил о машине на глинте в деревне Онтика волости Тойла. "Патрульные полицейские, отреагировавшие на сообщение, обнаружили рядом с автомобилем тело мужчины, которое было отправлено на экспертизу".

- Собранные на месте доказательства свидетельствуют о том, что транспортное средство находится там длительное время, а более точные обстоятельства дела будут выяснены в ходе уголовного производства, - сказал Юузе.