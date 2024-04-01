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Автомобиль и тело, найденные под глинтом Онтика, могут быть связаны с самоубийством

Эрик Калда
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В субботу автомобиль, съехавший с крутого склона, был поднят с помощью спецтехники.
В субботу автомобиль, съехавший с крутого склона, был поднят с помощью спецтехники. Фото: Полиция

Найденные в выходные у глинта Онтика в Тойлаской волости автомобиль и труп указывают на самоубийство, сообщила Вируская окружная прокуратура.

Вируский окружной прокурор Лийна Пикма сообщила, что 29 марта под глинтом недалеко от деревни Онтика был обнаружен перевернувшийся на бок автомобиль "Hyundai". Рядом с автомобилем также было обнаружено тело мужчины.

- Хотя первоначальные обстоятельства указывают на самоубийство, Идаская префектура PPA начала уголовное расследование, которое ведет Вируская окружная прокуратура, чтобы установить точные обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса, в которой говорится о нарушении водителем по неосторожности правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека, - сказала Пикма.

В субботу днем машину поднимали, поэтому на месте находился Спасательный департамент.

В Вируской окружной прокуратуре сообщили, что личность погибшего установлена, однако, учитывая обстоятельства дела, прокуратура не желает это разглашать.

Руководитель оперативной службы Идаской префектуры Райнет Юузе рассказал, что 29 марта в 11.44 случайный прохожий сообщил о машине на глинте в деревне Онтика волости Тойла. "Патрульные полицейские, отреагировавшие на сообщение, обнаружили рядом с автомобилем тело мужчины, которое было отправлено на экспертизу".

- Собранные на месте доказательства свидетельствуют о том, что транспортное средство находится там длительное время, а более точные обстоятельства дела будут выяснены в ходе уголовного производства, - сказал Юузе.

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Тойла
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