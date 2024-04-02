Субботний день в Йыхвиском концертном доме был самым многолюдным за весь сезон: пятый танцевальный фестиваль "J-Fest 2024" собрал более 1200 танцоров из разных стран и зрителей пришло не меньше.

Стартовав в 11.00, соревнования танцоров продолжались почти до 22.00, сцена пустовала лишь во время нескольких коротких перерывов для отдыха судейской команды. Но и тут было не до скуки - можно было наблюдать за бурной жизнью фестиваля: конкурсанты репетировали едва ли не в каждом уголке концертного дома, а большие команды выходили на площадь, благо погода позволяла. Это, похоже, никого не смущало, ведь не случайно многие виды современного танца называются уличными - там они зародились.