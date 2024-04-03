Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 4 по 11 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.04-11.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 4 апреля
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки пастелей Урмаса Лойге "Värvid meis eneses". Выставка открыта до 30 апреля.
Пятница, 5 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: добро побеждает.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ учащихся художественного отделения, посвященной 30-летию Ахтмеской школы искусств.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - XXIX Музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского совместно с фестивалем "В объятиях классики" представляют: вечер камерной музыки "Две души: скрипка и фортепиано". Выступают Михаил Булычев-Оксер (фортепиано; США) и Мириам Дэвис (скрипка; Великобритания). Билет - 9-21 евро.
Суббота, 6 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: День белой карты.
* В Нарва-Йыэсууской библиотеке (ул. Кеск, 3) в 12.00 - "Дивертисмент", моноспектакль Любови Валге. Билет - 5 евро.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день смешанного народного танца и народной музыки. На концерте выступят смешанные группы народного танца и коллективы народной музыки Ида-Вирумаа. Гость программы - Яан Кирсс. На концерт вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - интерактивное шоу "Дом с привидениями". Билет - 15-25 евро.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - "С песней по жизни", отчетный концерт хора русской песни "Зоренька", ансамбля русской песни "Реченька" и хора народной песни "Сладка ягода". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - презентация виртуальной выставки картин художника-космиста Ларисы Захарчук-Дементьевой, члена Союза художников Украины. Презентацию представляет культуролог Марина Логинова.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - закрытие XXXIII фестиваля школьных театров "Золотая рыбка - 2024".
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 15.00 - открытие выставки художника Андрея Соколова "Pendulum Art: гармония в движении".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Бразильская серенада. Босанова". Выступают Мартин Куускманн (фагот) и Ховино Сантос Нето (фортепиано; Бразилия). Прозвучат яркие и темпераментные аранжировки пьес Эрмето Паскаля, Антониу Карлоса Жобина, Ховино Сантоса Нето и других музыкантов. Билет - 17-22 евро.
Воскресенье, 7 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт группы светского танца "Реверанс". Гости программы - танцевальный коллектив "Ритм", молодежный вокальный ансамбль "Illusio", Мария Бакеева (скрипка). Билет - 5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - вечер отдыха клуба "Кренгольм". Приглашаем отдохнуть, потанцевать, пообщаться с друзьями, послушать прекрасную музыку. Билет - 3,50 евро. Информация по тел. 357 3404.
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - спектакль "Аз и Ферт". Билет - 8 евро.
Вторник, 9 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - "Tähestikutajad", детский музыкальный спектакль НКО "Müüdud Naer". Целевая группа - 4+. Билет - 8 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - спектакль "Kass Pro". Бесплатно.
Среда, 10 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - вечер фольклора "Kultuuririkkus Virumaal - keel, pärimus, kulgemine ajas" / "Богатство культур Вирумаа - язык, фольклор, течение времени". Размышляет Криста Ару. Вход свободный.
Четверг, 11 апреля
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - альтернативный фольклорный дуэт "Flagship Romance" (США). Билет - 5-7 евро.
СПОРТ
Суббота, 6 апреля
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve JK" - Кохтла-Ярвеская городская команда.
Воскресенье, 7 апреля
* В Йыхви на центральной площади в 10.00 - "Sinilillejooks" / забег "Перелеска". Информация: annameau.ee/veteranikuu/sinilillejooks/.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - "Nõmme Kalju FC U21".
РАЗНОЕ
Четверг, 4 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Кийкласком народном доме с 18.00 до 20.00 - "Nutikas neljapäev" / "Умный четверг". Практическое приготовление пиццы, а также письмо пером и чернилами. Плата за участие - 2 евро.
Пятница, 5 апреля
* В Йыхви на ул. Кунгла, 4 в 17.00 - домашние встречи: в гостях Владас Радвилавичюс, звезда сериала "Pilvede all". В стоимость участия - 2 евро - входят кофе и печенье. Информация и регистрация: тел 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
Суббота, 6 апреля
* В Силламяэской библиотеке в 11.30 - "Päästke konnad" / "Спасите лягушек!". Приходите на встречу с другом лягушек Татьяной Лавровой, чтобы узнать, как и когда правильно спасать земноводных, а также записаться в добровольцы.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - модное шоу силламяэского модельера Майи Луллу. Билет - 25 евро. Информация по тел. 5559 5051.
Воскресенье, 7 апреля
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - "Приключения в академии волшебства", игровая программа для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426 в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Среда, 10 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - "Kultuuririkkuse Eesti" / "Богатство культур в Эстонии": в гостях - ингерманландка Елизавета Саболотни.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 18.00 - домашний университет Шахтерского дома: Андрес Вайнола. Председатель правления "Enefit Power" рассуждает на тему "Откуда сегодня берется электричество и как будет выглядеть химическая промышленность будущего?". В стоимость участия - 5 евро - входят кофе и пирожное. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
Четверг, 11 апреля
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Соберемся в клубе": отмечаем День здоровья.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
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