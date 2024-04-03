МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.04-11.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve JK" - Кохтла-Ярвеская городская команда.

Воскресенье, 7 апреля

* В Йыхви на центральной площади в 10.00 - "Sinilillejooks" / забег "Перелеска". Информация: annameau.ee/veteranikuu/sinilillejooks/.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - "Nõmme Kalju FC U21".

РАЗНОЕ

Четверг, 4 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

* В Кийкласком народном доме с 18.00 до 20.00 - "Nutikas neljapäev" / "Умный четверг". Практическое приготовление пиццы, а также письмо пером и чернилами. Плата за участие - 2 евро.

Пятница, 5 апреля

* В Йыхви на ул. Кунгла, 4 в 17.00 - домашние встречи: в гостях Владас Радвилавичюс, звезда сериала "Pilvede all". В стоимость участия - 2 евро - входят кофе и печенье. Информация и регистрация: тел 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.

Суббота, 6 апреля

* В Силламяэской библиотеке в 11.30 - "Päästke konnad" / "Спасите лягушек!". Приходите на встречу с другом лягушек Татьяной Лавровой, чтобы узнать, как и когда правильно спасать земноводных, а также записаться в добровольцы.

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - модное шоу силламяэского модельера Майи Луллу. Билет - 25 евро. Информация по тел. 5559 5051.

Воскресенье, 7 апреля