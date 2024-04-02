Нарвский погранпереход между Эстонией и Россией с мая могут начать закрывать по ночам

С февраля этого года Россия закрыла возможность пересечения границы на автотранспорте через пограничный переход "Нарва-Ивангород". Это привело, как отмечает Департамент полиции и погранохраны, к уменьшению количества пересечений: если в январе было более 170 тысяч пересечений границы в обоих направлениях, то в феврале их стало около 108 тысяч. Существенно уменьшилось и количество пересечений по ночам: в феврале границу в Нарве ночью пересекли 13 тысяч человек, что почти вдвое меньше, чем в январе.

Начальник погранслужбы Вейко Коммусаар пояснил, что, учитывая все обстоятельства, целесообразно закрывать погранпереход на ночь.

- Во-первых, количество ночных пересечений границу существенно сократилось, поэтому нецелесообразно держать погранпереход открытым 24 часа в сутки. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, Департамент полиции и погранохраны тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы Нарвский погранпункт был открыт круглосуточно и без выходных, - высказался Коммусаар.