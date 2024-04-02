Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел хотят, чтобы Нарвский пограничный переход, через который уже два месяца не осуществляется движение никакого автотранспорта, с мая и впредь на неопределенный срок закрывался на ночь, то есть работал бы только с 7 утра до 11 вечера.
Нарвский погранпереход между Эстонией и Россией с мая могут начать закрывать по ночам
С февраля этого года Россия закрыла возможность пересечения границы на автотранспорте через пограничный переход "Нарва-Ивангород". Это привело, как отмечает Департамент полиции и погранохраны, к уменьшению количества пересечений: если в январе было более 170 тысяч пересечений границы в обоих направлениях, то в феврале их стало около 108 тысяч. Существенно уменьшилось и количество пересечений по ночам: в феврале границу в Нарве ночью пересекли 13 тысяч человек, что почти вдвое меньше, чем в январе.
Начальник погранслужбы Вейко Коммусаар пояснил, что, учитывая все обстоятельства, целесообразно закрывать погранпереход на ночь.
- Во-первых, количество ночных пересечений границу существенно сократилось, поэтому нецелесообразно держать погранпереход открытым 24 часа в сутки. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, Департамент полиции и погранохраны тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы Нарвский погранпункт был открыт круглосуточно и без выходных, - высказался Коммусаар.
Закрытие пограничного пункта на ночь не означает, что он останется пустым - чиновники Департамента полиции и погранохраны будут продолжать находиться там круглосуточно, и количество сотрудников погранпункта не уменьшится, как сказал Коммусаар. "Это решение даст нам возможность реорганизовать нашу работу таким образом, чтобы мы могли более тщательно проверять пересекающих границу в течение дня и, при необходимости, усилить контроль на зеленой границе", - пояснил руководитель эстонской погранохраны.
Высказалась об этой идее также Урсула Риймаа, заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента в области таможенного контроля: "Для таможни важно поддерживать сильный контроль, чтобы предотвратить движение контрабанды и следить за соблюдением санкций на восточной границе. На наш взгляд, международная торговля уже сейчас перенаправлена из Нарвы, и впредь мы на Нарвском таможенном пункте сосредоточимся на проверке багажа и товаров в дневное время".
МВД подготовило проект изменения организации работы погранпункта и в ближайшее время направит его в правительство. "Мы надеемся на принятие решения через пару недель, и тогда сможем установить новый порядок уже в мае", - сказал вице-канцлер МВД по вопросам безопасности Йоозеп Каасик.
Он напомнил, что Эстония постоянно рекомендует полностью избегать поездок в Россию, в том числе по соображениям безопасности, ведь может возникнуть необходимость немедленно закрыть пограничные пункты - и тогда возвращение в Эстонию обычным маршрутом станет невозможным. "Риски возможных изменений доступа в Россию известны давно", - отметил вице-канцлер МВД.