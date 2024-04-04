Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Ни аквацентра, ни катка ⟩ Йыхви продаст свои участки под "Pargi Keskus"

Эрик Калда
, журналист
Copy
В йыхвиском "Pargi Keskus", открывшемся почти пять лет назад, в ближайшее время ничего нового строить не планируется.
В йыхвиском "Pargi Keskus", открывшемся почти пять лет назад, в ближайшее время ничего нового строить не планируется. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание решило продать свои участки недвижимости под "Pargi Keskus", с которыми более десяти лет назад волость вошла в проект развития центра, поверив первоначальным планам, что вместе с центром волость получит ледовый холл, водный центр и гостиницу.

На прошлой неделе Йыхвиское волостное собрание одобрило проект решения, согласно которому семь муниципальных участков под "Pargi Keskus" будут переданы ТОО "Jõhvi Pargi Arendus" за полмиллиона евро. Всего несколько лет назад фирма предлагала волости за эти земельные участки цену в десять раз ниже.

Неразумно иметь объекты, уже работающие у соседей

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх