Ни аквацентра, ни катка ⟩ Йыхви продаст свои участки под "Pargi Keskus"

На прошлой неделе Йыхвиское волостное собрание одобрило проект решения, согласно которому семь муниципальных участков под "Pargi Keskus" будут переданы ТОО "Jõhvi Pargi Arendus" за полмиллиона евро. Всего несколько лет назад фирма предлагала волости за эти земельные участки цену в десять раз ниже.