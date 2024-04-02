В Ида-Вирумаа большинство школ нашли специалистов для первых и четвертых классов, переходящих в следующем учебном году на эстонский язык обучения, но столкнулись с проблемой поиска учителей-предметников, как передают "Актуальная камера" и новостной интернет-портал Rus.ERR.
Некоторые учителя не владеют эстонским даже на уровне B2
"Самая большая проблема для школ - как заменить или поддержать тех учителей, которые дальше будут преподавать на русском языке, но у них нет категории эстонского В2", - сказала министр образования Кристина Каллас.
Несмотря на доплату от государства, отмечает "Актуальная камера", директорам школ сложно искать учителей и часто приходится переманивать.
- Конечно, эта поддержка от министерства - дополнительные 50 процентов доплаты - играет какую-то роль, но я хочу сказать, что учителей химии, физики, математики очень трудно найти. Конечно, у нас есть успехи, но это случайность, а не система. Нет таких свободных учителей, которые готовы сразу прийти, - сказал директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт.
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