Некоторые учителя не владеют эстонским даже на уровне B2

"Самая большая проблема для школ - как заменить или поддержать тех учителей, которые дальше будут преподавать на русском языке, но у них нет категории эстонского В2", - сказала министр образования Кристина Каллас.

- Конечно, эта поддержка от министерства - дополнительные 50 процентов доплаты - играет какую-то роль, но я хочу сказать, что учителей химии, физики, математики очень трудно найти. Конечно, у нас есть успехи, но это случайность, а не система. Нет таких свободных учителей, которые готовы сразу прийти, - сказал директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт.