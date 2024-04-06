Из "опытной лаборатории" ягодных вин на кухне домашнего хутора выросло первое в Ида-Вирумаа винодельческое производство, а с июля прошлого года ТОО "RaJuVe" разрешено также торговать своей продукцией.
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ПУТЬ ВИНА ⟩ Хозяева хутора Кыртси нанесли Ида-Вирумаа на винную карту Эстонии
Расположенный в деревне Сяллику Алутагузеской волости хутор Кыртси получил название от действовавшей когда-то в здешних местах корчмы (kõrts). Где точно она располагалась, не знает сегодня никто, так как не сохранилось ни фотоматериалов, не остатков фундамента.