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ПУТЬ ВИНА ⟩ Хозяева хутора Кыртси нанесли Ида-Вирумаа на винную карту Эстонии

Кюлли Крийс
, журналист
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Катрин Юузе и Маргус Раяс не считают себя большими потребителями вина - может, раз-два в неделю выпивают за ужином по стаканчику, а иную неделю пропускают вообще. Но если уж пьют, то обязательно свое вино.
Катрин Юузе и Маргус Раяс не считают себя большими потребителями вина - может, раз-два в неделю выпивают за ужином по стаканчику, а иную неделю пропускают вообще. Но если уж пьют, то обязательно свое вино. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Из "опытной лаборатории" ягодных вин на кухне домашнего хутора выросло первое в Ида-Вирумаа винодельческое производство, а с июля прошлого года ТОО "RaJuVe" разрешено также торговать своей продукцией.

Расположенный в деревне Сяллику Алутагузеской волости хутор Кыртси получил название от действовавшей когда-то в здешних местах корчмы (kõrts). Где точно она располагалась, не знает сегодня никто, так как не сохранилось ни фотоматериалов, не остатков фундамента.

Сейчас это название очень хорошо подходит для занявшегося виноделием хутора. А еще лучше будет подходить, когда здание работавшего на стыке веков у дороги бара "Sälliku" перестроят под свой магазин и там появится также возможность отведать местного вина.

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