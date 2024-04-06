ПУТЬ ВИНА ⟩ Хозяева хутора Кыртси нанесли Ида-Вирумаа на винную карту Эстонии

Расположенный в деревне Сяллику Алутагузеской волости хутор Кыртси получил название от действовавшей когда-то в здешних местах корчмы (kõrts). Где точно она располагалась, не знает сегодня никто, так как не сохранилось ни фотоматериалов, не остатков фундамента.

Сейчас это название очень хорошо подходит для занявшегося виноделием хутора. А еще лучше будет подходить, когда здание работавшего на стыке веков у дороги бара "Sälliku" перестроят под свой магазин и там появится также возможность отведать местного вина.