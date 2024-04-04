"Вы все же уверены, что 1 сентября удастся перейти на эстоноязычное обучение и времени на подготовку достаточно? Ведь летом обычно никто не работает", - волновался один из кохтла-ярвеских родителей, пришедших на встречу с министром образования Кристиной Каллас.
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Министр образования после посещения школ Ида-Вирумаа: 95 процентов к переходу готовы
По утверждению министра, в течение двух дней посещавшей школы Ида-Вирумаа, нет причин опасаться, что дети не получат с 1 сентября эстоноязычное обучение в первых и четвертых классах. "95 процентов школ готовы: учителя есть и они знают, что будут делать в первых и четвертых классах".