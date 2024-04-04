Министр образования после посещения школ Ида-Вирумаа: 95 процентов к переходу готовы

Во время встречи с министром в Кохтла-Ярвеской гимназии вопросы задавали не только родители, но и гимназисты. Например, президент ученического представительства Кохтла-Ярвеской гимназии Марио Польшин спросил, каковы планы относительно тех учеников, которые не перейдут на эстоноязычное обучение, добавив, что многие ученики восьмых и девятых классов не владеют эстонским языком в достаточной мере. "Да, у нас есть проблема, что среди выпускников девятого класса русскоязычных основных школ чуть более 60% сдают экзамен по эстонскому языку на уровень В1. Почти 40% не сдают, а это значит, что перед ними дальнейший путь практически закрыт, - ответила Кристина Каллас и продолжила: - Каждый год около 650-700 выпускников основной школы не идут учиться дальше. Среди них пропорционально слишком много выпускников русских основных школ. С переходом на эстоноязычное обучение мы решим эту проблему. Чтобы у нас не случалось больше такого, чтобы поступающий сегодня в четвертый класс ребенок не сдал через пять лет экзамен по эстонскому языку на уровень В1 и не смог поступить даже в профессиональное училище. Вопрос, что мы будем делать с теми детьми, которые с пятого по девятый класс по-прежнему будут учиться на русском языке? Мы в министерстве очень много думали об этом, ведь у нас предстоит продление возраста всеобуча. Если выпускник основной школы не сдаст экзамен по эстонскому языку на уровень В1, то в будущем ему придется дополнительно изучать в течение года эстонский язык, перед тем как продолжить учебу в гимназии или профессиональном учебном заведении".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik