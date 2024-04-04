Датская фирма построит в Йыхви протеиновый завод с полусотней сотрудников

Член правления "EstProtein Foodtech" Кристьян Тороп сказал, что завод в Йыхви будет производить из рапса белок, который в основном используется в пищевой промышленности для производства напитков. "В мире растет спрос на такой продукт, поскольку животные белки в пищевых продуктах все чаще заменяются растительными. Эта тенденция наблюдается уже много лет. Например, увеличилось производство белка из бобовых, но уже пять лет на рынке присутствуют и белки из рапса. На заводе в Йыхви мы планируем добиться еще более высокого уровня чистоты этого продукта, у него очень хорошие растворяющие свойства", - сказал он.