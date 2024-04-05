В Кохтла-Ярве в квартире обрушился потолок

Прибывшие на место спасатели установили, что упал навесной потолок, но несущие конструкции потолочного перекрытия в порядке.

Спасатели эвакуировали жильцов расположенных выше квартир и проверили остальные квартиры, но опасности в них не обнаружили.

Приехавшие на место происшествия специалисты горуправы не разрешили жильцам верхних квартир вернуться в свои помещения. Жильцу квартиры на нижнем этаже подыскали временную жилплощадь.