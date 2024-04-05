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В Кохтла-Ярве в квартире обрушился потолок

Северное побережье
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Рухнувший потолок в квартире
Рухнувший потолок в квартире Фото: Päästeamet

Утром 4 апреля в Центр тревоги сообщили об обрушении потолка в квартире на первом этаже в многоквартирном доме Ярвеской части города в Кохтла-Ярве.

Прибывшие на место спасатели установили, что упал навесной потолок, но несущие конструкции потолочного перекрытия в порядке.

Спасатели эвакуировали жильцов расположенных выше квартир и проверили остальные квартиры, но опасности в них не обнаружили.

Приехавшие на место происшествия специалисты горуправы не разрешили жильцам верхних квартир вернуться в свои помещения. Жильцу квартиры на нижнем этаже подыскали временную жилплощадь.

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Кохтла-Ярве
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