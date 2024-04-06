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Атомная станция принесла бы Люганузе полсотни новых жилых домов

Кюлли Крийс
, журналист
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АО "Fermi Energia" довольно часто приглашало жителей Люганузеской волости на инфочасы. Следующий состоится 15 апреля в 18.00 в Майдласком народном доме.
АО "Fermi Energia" довольно часто приглашало жителей Люганузеской волости на инфочасы. Следующий состоится 15 апреля в 18.00 в Майдласком народном доме. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание одобрило договор о сотрудничестве, в соответствии с которым АО "Fermi Energia" построило бы в волости по меньшей мере пятьдесят жилых домов. Это в случае, если местом для будущей атомной станции выберут Люганузескую волость.

Развивающее в Эстонии атомную энергетику АО "Fermi Energia" еще прошлым летом спросило у Виру-Нигулаской и Люганузеской волостей, готовы ли они участвовать в запрошенной государственной спецпланировке, чтобы определить лучшее потенциальное местоположение для атомной станции. Это, конечно, на тот случай, если правительство и Рийгикогу решат, что атомная энергетика должна быть в Эстонии.

Виру-Нигулаская волость дала свое согласие еще в сентябре, в Люганузе до этого добрались только неделю назад.

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