Атомная станция принесла бы Люганузе полсотни новых жилых домов

Развивающее в Эстонии атомную энергетику АО "Fermi Energia" еще прошлым летом спросило у Виру-Нигулаской и Люганузеской волостей, готовы ли они участвовать в запрошенной государственной спецпланировке, чтобы определить лучшее потенциальное местоположение для атомной станции. Это, конечно, на тот случай, если правительство и Рийгикогу решат, что атомная энергетика должна быть в Эстонии.