Люганузеское волостное собрание одобрило договор о сотрудничестве, в соответствии с которым АО "Fermi Energia" построило бы в волости по меньшей мере пятьдесят жилых домов. Это в случае, если местом для будущей атомной станции выберут Люганузескую волость.
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Атомная станция принесла бы Люганузе полсотни новых жилых домов
Развивающее в Эстонии атомную энергетику АО "Fermi Energia" еще прошлым летом спросило у Виру-Нигулаской и Люганузеской волостей, готовы ли они участвовать в запрошенной государственной спецпланировке, чтобы определить лучшее потенциальное местоположение для атомной станции. Это, конечно, на тот случай, если правительство и Рийгикогу решат, что атомная энергетика должна быть в Эстонии.