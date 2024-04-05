В возрасте 79 лет скончался Лембит Пальм, скульптор, живший в Пуртсе и создавший, в частности, статую шахтера в Кивиыли и памятник Отто Вильгельму Мазингу в Люганузе.
Умер Лембит Пальм, известный эстонский скульптор, живший в Пуртсе
В некрологе Союз художников Эстонии отмечает, что свободные скульптуры Лембита Пальма, родившегося в 1949 году в Пуртсе-Ууэкюла в семье рыбака-хуторянина, отражают различные тенденции в эстонской скульптуре новаторских и очень творческих десятилетий, и что часть его творческой энергии была направлена также на его работу в качестве учителя.
Пальм обучал детей в художественных школах Йыхви и Кивиыли. С 1977 по 1988 год он работал преподавателем в Эстонском государственном художественном институте, а с 1993 года - ассистентом на кафедре скульптуры того же вуза (тогда Таллиннского художественного университета), преподавая различные техники скульптуры как признанный мастер.
Во время работы над скульптурой шахтера, которая была завершена в 2022 году и установлена на новой центральной площади Кивиыли, Лембит Пальм рассказал "Северному побережью", что в своем родном Пуртсе он открыл студию, где, в частности, изготовил статую Георга Луриха, которая установлена в Вяйке-Маарья.
Помимо статуи шахтера в Кивиыли и мемориальной статуи Мазинга в Люганузе, к работам Лембита Пальма в Ида-Вирумаа относится солнечное колесо у Йыхвиского концертного дома, которое было создано в начале века во время Йыхвиских дней камня.
Проводы Лембита Пальма состоятся в церкви Люганузе в субботу, 6 апреля в 12.00.