Умер Лембит Пальм, известный эстонский скульптор, живший в Пуртсе

В некрологе Союз художников Эстонии отмечает, что свободные скульптуры Лембита Пальма, родившегося в 1949 году в Пуртсе-Ууэкюла в семье рыбака-хуторянина, отражают различные тенденции в эстонской скульптуре новаторских и очень творческих десятилетий, и что часть его творческой энергии была направлена также на его работу в качестве учителя.

Пальм обучал детей в художественных школах Йыхви и Кивиыли. С 1977 по 1988 год он работал преподавателем в Эстонском государственном художественном институте, а с 1993 года - ассистентом на кафедре скульптуры того же вуза (тогда Таллиннского художественного университета), преподавая различные техники скульптуры как признанный мастер.

Во время работы над скульптурой шахтера, которая была завершена в 2022 году и установлена на новой центральной площади Кивиыли, Лембит Пальм рассказал "Северному побережью", что в своем родном Пуртсе он открыл студию, где, в частности, изготовил статую Георга Луриха, которая установлена в Вяйке-Маарья.

В своей студии в Пуртсе Лембит Пальм также создал статую шахтера, которую в 2022 году установили на новой центральной площади Кивиыли. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Помимо статуи шахтера в Кивиыли и мемориальной статуи Мазинга в Люганузе, к работам Лембита Пальма в Ида-Вирумаа относится солнечное колесо у Йыхвиского концертного дома, которое было создано в начале века во время Йыхвиских дней камня.

Проводы Лембита Пальма состоятся в церкви Люганузе в субботу, 6 апреля в 12.00.