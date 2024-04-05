Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Дом эстонского языка запускает Лабораторию короткометражных документальных фильмов

Северное побережье
Copy
Нарвский дом эстонского языка.
Нарвский дом эстонского языка. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Дом эстонского языка Фонда интеграции в сотрудничестве с Матсалуским фестивалем фильмов о природе запускает Лабораторию короткометражных документальных фильмов "Жизнь рядом со мной". Для изучающих эстонский язык это еще одна возможность совместить обучение с увлечением - попрактиковаться в эстонском языке и снять фильм о природе под руководством лучших кинематографистов. Заявку на участие еще можно подать на сайте фонда до 7 апреля.

По словам директора Дома эстонского языка Анны Фарафоновой, это еще один новый формат изучения языка, для разработки которых и создан дом эстонского языка.

- Лаборатория документальных короткометражек объединит изучающих эстонский язык и признанных режиссеров-натуралистов со всей Эстонии. В течение двух месяцев они будут сотрудничать, чтобы запечатлеть на мобильный телефон неотъемлемую часть повседневной жизни - природу. Из предыдущего опыта знаем, что подобное общение придает смелости говорить по-эстонски, расширяет словарный запас, развивает интерес к области и, вполне вероятно, приведет к последующим успешным проектам, - сказала Анна Фарафонова.

Изучающие язык и кинематографисты приступят к совместной работе в апреле. В рамках обучения, которое будет проходить по выходным в Нарве, участники напишут сценарий фильма, научатся снимать на мобильный телефон и небольшой командой снимут собственный короткометражный документальный фильм. В августе экспертное жюри выберет три лучших фильма, которые в сентябре будут показаны на Матсалуском фестивале фильмов о природе.

По словам исполнительного директора Матсалуского фестиваля фильмов о природе Марис Альтманн, Лаборатория документальных короткометражек является продолжением сотрудничества.

- Мы сотрудничаем с Домом эстонского языка уже четыре года. Новая идея учителей Юлии Вийрсалу и Пилле Маффуччи, с которыми мы провели в Ида-Вирумаа уже несколько проектов, была настолько уникальной и смелой, что мы сразу согласились, - сказала Марис Альтманн.

В Лаборатории документальных короткометражек смогут бесплатно принять участие 40 человек, изучающих эстонский язык и достигших в его изучении среднего уровня (В1).

Заявку на участие следует подать на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee/luhidokilabor не позднее 7 апреля. Там же можно найти всю информацию, включая расписание.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх