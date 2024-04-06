Нарвская городская управа направила в Министерство образования и науки обращение, в котором описывается положение дел в образовательных учреждениях города и готовность по внедрению плана перехода на эстонский язык обучения.
Нарвские власти описали свое видение готовности к переходу на эстонский язык обучения
В обращении подробно расписаны результаты анализа укомплектованности коллективов нарвских школ и дошкольных заведений, который управа провела в январе и феврале 2024 года.
По оценке городскихч властей, только первые и четвертые классы нарвских школ готовы приступить к обучению на эстонском языке в предстоящем учебном году, но как правило - практически все коллективы испытывают нехватку педагогов, владеющих требуемой категорией.
"В период с сентября 2023 по январь 2024 и по настоящий момент Нарва приняла все меры и рекомендации Министерства образования и науки по плану перехода образовательных учреждений на эстонский язык обучения. На сегодняшний день 48 школьных учителей и 44 воспитателя детских садов прошли языковые курсы, организованные Министерством образования и науки и Институтом эстонского языка", говорится в обращении.
Вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева считает, что картину надо рассматривать в целом, с учетом всех специалистов, которые будут работать с детьми и квалификационных требований к ним.
- В своих планах мы должны прежде всего исходить из цифр. На конец января педагогов с уровнем знания языка на С1 искали 13 из 27 ясельных групп. Также, по последним данным имеется только 85 сотрудников категории B2, то есть не хватает как минимум еще 24 сотрудников, владеющих языком на уровень B2, чтобы обеспечить каждую группу хотя бы одним специалистом с языковым сертификатом уровня В2. Такие цифры - серьезный вызов, учитывая общую картину", - добавляет Писсарева.
Однако еще более тревожная ситуация к началу следующего учебного года складывается в специализированных группах детских дошкольных учреждений. "Для работы с детьми с особыми потребностями кроме языковых и педагогических навыков нужны определенные социальные навыки и узкая квалификация и опыт, который педагоги накапливали годами посещая различные квалификационные курсы и применяя их на практике. Совершенно очевидно, что мы должны учитывать эти факторы и стараться сохранить имеющихся у нас специалистов и разработать план достижениями нашими специалистами необходимых требований по языку", - добавила вице-мэр.
По ее словам, речь не идет об отказе от реформы. "Так вопрос не стоит. Нарвские учреждения образования будут продолжать прилагать все усилия для подготовки к переходу на обучение на эстонском языке. Учителя продолжат посещать языковые курсы, участвовать в программе языкового обмена, а многим педагогам предстоит сдать экзамены. Образовательные учреждения будут заниматься подбором персонала еще более активно. Однако на сегодняшний день очевидно, что всех вышеупомянутых мер будет все равно не достаточно, чтобы набрать такое большое количество учителей", - добавила она.
Посетившая Нарву 1 апреля министр образования Кристина Каллас признала, что действительно может возникнуть большая проблема с учителями, которые должны будут преподавать свои предметы на русском языке, но обязаны иметь соответствующую квалификации языковую категорию.
По информации властей Нарвы, сейчас в городе не хватает 150 педагогов.