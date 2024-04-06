Нарвские власти описали свое видение готовности к переходу на эстонский язык обучения

Однако еще более тревожная ситуация к началу следующего учебного года складывается в специализированных группах детских дошкольных учреждений. "Для работы с детьми с особыми потребностями кроме языковых и педагогических навыков нужны определенные социальные навыки и узкая квалификация и опыт, который педагоги накапливали годами посещая различные квалификационные курсы и применяя их на практике. Совершенно очевидно, что мы должны учитывать эти факторы и стараться сохранить имеющихся у нас специалистов и разработать план достижениями нашими специалистами необходимых требований по языку", - добавила вице-мэр.

По ее словам, речь не идет об отказе от реформы. "Так вопрос не стоит. Нарвские учреждения образования будут продолжать прилагать все усилия для подготовки к переходу на обучение на эстонском языке. Учителя продолжат посещать языковые курсы, участвовать в программе языкового обмена, а многим педагогам предстоит сдать экзамены. Образовательные учреждения будут заниматься подбором персонала еще более активно. Однако на сегодняшний день очевидно, что всех вышеупомянутых мер будет все равно не достаточно, чтобы набрать такое большое количество учителей", - добавила она.

Посетившая Нарву 1 апреля министр образования Кристина Каллас признала, что действительно может возникнуть большая проблема с учителями, которые должны будут преподавать свои предметы на русском языке, но обязаны иметь соответствующую квалификации языковую категорию.

По информации властей Нарвы, сейчас в городе не хватает 150 педагогов.