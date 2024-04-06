В пятницу, 5 апреля, в 16:55 в Центр сигнализации поступило сообщение о запахе и срабатывании датчиков дыма в многоквартирном доме, расположенном на улице Пихлака в деревне Кийкла, в волости Алутагузе. Прибывшие спасатели обнаружили горящую квартиру, откуда вынесли одного пострадавшего, а чуть позже обнаружили в гостиной мертвую женщину.
В результате пожара в Алутагузе погибла женщина
5 апреля в 16:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме работают датчики дыма и пахнет солями. Спасатели из Кохтла-Ярве, прибывшие на место происшествия в 17:12, приступили к работам по тушению дыма. Пострадавшую вынесли из гостиной в 17:14, а в 17:15 в гостиной нашли мертвую женщину. Жителей других квартир эвакуировали с лестничной клетки. В 17:16 распространение огня удалось ограничить, к 17:34 пожар был ликвидирован.
Причиной пожара могло стать неосторожное курение, но более точные обстоятельства выяснятся в ходе дальнейшего разбирательства.
В работах по тушению участвовали спасательная команда Кохтла-Ярве и волонтеры-спасатели Мяэтагузе.
В этом году в результате пожаров в Эстонии погибло уже 23 человека.