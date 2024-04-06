В результате пожара в Алутагузе погибла женщина

5 апреля в 16:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме работают датчики дыма и пахнет солями. Спасатели из Кохтла-Ярве, прибывшие на место происшествия в 17:12, приступили к работам по тушению дыма. Пострадавшую вынесли из гостиной в 17:14, а в 17:15 в гостиной нашли мертвую женщину. Жителей других квартир эвакуировали с лестничной клетки. В 17:16 распространение огня удалось ограничить, к 17:34 пожар был ликвидирован.