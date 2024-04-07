В Кохтла-Ярве объявили конкурс "Большая семья года"

Для участия в конкурсе необходимо, чтобы семья была зарегистрирована и реально проживала в Кохтла-Ярве.В конкурсе могут принять участие семьи, которые отвечают следующим критериям:

В семье растут три или более детей.

Дети являются активными членами общества Кохтла-Ярве.

Вносят заметный вклад в развитие городской жизни и благо общины.

Их деятельность и образ жизни за последний год оказали выдающееся положительное влияние как на город, так и на самих членов семьи.

"Мы ищем семьи, которые являются истинными примерами независимости, активности и упорства, вдохновляющие окружающих своими поступками и образом жизни", - говорится на городском сайте.

Для участия в конкурсе необходимо, чтобы семья была зарегистрирована и реально проживала в Кохтла-Ярве.

Предложить кандидатуры возможно до 2 мая по электронной почте на адрес volikogu@kjlv.ee или в письменном виде по адресу: Keskallee 19, каб. 215, Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа, 30395.

Итоговый выбор победителя конкурса "Большая семья года" осуществит Социальная комиссия городского совета Кохтла-Ярве.