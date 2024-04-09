Творения юных ахтмесцев заполнили Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца: здесь открылась выставка, посвященная 30-летию Ахтмеской школы искусств. В экспозиции представлены лучшие творения учеников за последние пять лет. Большая экспозиция открывает цикл юбилейных мероприятий.

Открывая вернисаж, директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт подчеркнула, что подготовка к этой выставке заняла почти полгода. Художественное отделение окончили 415 учеников, в архиве накопилось столько прекрасных творений, что выбрать самые-самые непросто. Руководитель художественного отделения Александр Дикушенко постарался составить подборку так, чтобы у зрителей сложилось наиболее полное впечатление о том, чем здесь занимаются.