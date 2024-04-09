Всеэстонский молодежный рэп-фестиваль в Ийзаку снова ищет новые таланты

До 15 июля жюри отберет тех, кто сможет принять участие в фестивале, а само мероприятие состоится нынче 24 августа и пройдет в Ийзаку уже в четвертый раз.

Фестиваль с каждым годом становится все более популярным среди молодежи, и в этом году главный организатор, Йонатан Хабакукк, ожидает, что в нем примут участие от 500 до 600 молодых людей. Традиционно на фестивале выступят популярные среди молодежи артисты - вдохновлять их будут Ан-Марлен, Рекет и "Prodigyboys".

Для того чтобы повысить интерес аудитории к фестивалю и сделать его для молодежи традиционным событием конца лета, каждый год вводится ряд новшеств. По словам Йонатана Хабакукка, услуги фестивальной зоны будут значительно улучшены, а также найдено решение главного узкого места, которым является транспортное сообщение - до Ийзаку сложно добраться на автобусе.

- Большое количество молодых людей посещают фестиваль через молодежные центры, которые организуют свой собственный транспорт, но мы также знаем, что многие не смогли приехать на фестиваль из-за транспортного сообщения. В этом году, чтобы облегчить эту проблему, мы планируем запустить фестивальные автобусы из Йыхви, Раквере и Тарту, которые с комфортом доставят молодых людей на фестиваль и обратно, - пояснил главный организатор.

Эти три города были выбраны с расчетом на то, что автобусы и поезда будут ходить оттуда в другие города и поселки в позднее время.

Оргкомитет фестиваля приглашает всех желающих подать заявку и посетить мероприятие, получившее множество похвальных отзывов по всей Эстонии: NORF'22 стал лауреатом групповой категории конкурса "Хороший пример", развивающим креативную экономику Ида-Вирумаа и победителем ежегодной премии "Капитала культуры Эстонии".