"Транс" забил три гола в ворота "Флоры", но не набрал ни одного очка для турнирной таблицы

Уже уступая 0:3 в начале второго тайма, "Транс" отыгрался, и на 83-й минуте аргентинский нападающий Ролон ударом головы сравнял счет - 3:3. Хотя такой поворот событий также придал нарвитянам эмоциональный подъем, на 87-й минуте они вновь допустили серьезную ошибку в обороне, позволив Марку Андерсу Лепику забить победный гол за "Флору".