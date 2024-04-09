В чемпионате по футболу нарвский "Транс" отыгрался, правда, со счета 0:3 в матче с действующим чемпионом - таллиннской "Флорой", но в конце игры все-таки остался ни с чем.
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"Транс" забил три гола в ворота "Флоры", но не набрал ни одного очка для турнирной таблицы
Уже уступая 0:3 в начале второго тайма, "Транс" отыгрался, и на 83-й минуте аргентинский нападающий Ролон ударом головы сравнял счет - 3:3. Хотя такой поворот событий также придал нарвитянам эмоциональный подъем, на 87-й минуте они вновь допустили серьезную ошибку в обороне, позволив Марку Андерсу Лепику забить победный гол за "Флору".