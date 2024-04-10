МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.04-18.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 18.00 - этап чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу, полуфинал: "Toila" - "Lüganuse".

Суббота, 13 апреля

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам; быстрые шашки.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 10.00 - XVIII Генеральский забег. Информация: www.kindralid.ee/kindralijooks.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, финал: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Kose".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".

* В спортхолле Майдлаской школы в 18.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: "Lüganuse" - "Toila".

Воскресенье, 14 апреля

* В Силламяэ на площадке с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kuusalu Kalev".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 16.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: БК "HITO" - "NGU" (Хальяла).