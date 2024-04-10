Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.04-18.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 11 апреля
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - альтернативный фольклорный дуэт "Flagship Romance" (США). Билет - 5-7 евро.
Пятница, 12 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: с шуткой и смехом.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - встреча с журналистом, писателем и блогером Джастином Петроне. Вход свободный. Дополнительная информация: тел. 336 9551, Леа Ранд.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - моноспектакль "Köster". Автор Андрус Кивиряхк. На сцене - Янек Варблас, актер Йыгеваского городского театра. Вход свободный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Bach ja Õnnepalu": Ирина Захаренкова (рояль), Тыну Ыннепалу (стихи). Билет - 17-22 евро.
Суббота, 13 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Сказки старой мельницы", спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 11 евро.
* В Йыхвиском концертном доме - региональный день танца фестиваля "Koolitants" / "Школьный танец" Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Рапламаа и Ярвамаа: 12.00 - малыши, 1-4-е и 4-7-е классы; 18.00 - 6-9-е классы и гимназии. Билет на один концерт предварительно - 12 евро, в день концерта - 15 евро, для детей и студентов - 7 евро; дневной билет предварительно - 20 евро, в день концерта - 25 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Всемирный день цирка.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт оркестра Таллиннского общества пожарных дружин и духового оркестра Нарвской музыкальной школы.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - совместный концерт группы "Trad.Attack!" (Эстония) и ансамбля "Iberi" (Грузия). Билет - 27,90-40,90 евро.
Воскресенье, 14 апреля
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - "Rõõmustagem koos", концерт хоров и ансамблей национальных меньшинств Ида-Вирумаа. Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 14.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF): "
". Билет - 4-5 евро.
Понедельник, 15 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - III Детский фестиваль оперы и балета "Нарва": в 11.00 - "Петя и волк", симфоническая сказка Сергея Прокофьева.
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - открытие выставки живописи Тийны Сильд.
Вторник, 16 апреля
* В Ийзаку в музее Ийзакуского кихельконда в 14.00 Эпп Тамм представляет передвижную выставку "Pärand elab!". Открыта до 22 апреля.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - весенний концерт. Выступают учащиеся Кохтла-Ярвеской школы искусств.
Среда, 17 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - день еврейской культуры в Кохтла-Ярве и 35-летие Еврейской общины Ида-Вирумаа. Вход свободный.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Дочь актера", спектакль театра-студии "16.komnata".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - III Детский фестиваль оперы и балета "Нарва": в 18.00 - камерный балет "Lilled ja Karl" (Балтийский театр балета; Литва).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - музыкальное представление "Kaire kreisi kabaree". Билет предварительно - 29 евро, для учащихся и пенсионеров - 25 евро, в день представления - 35 евро.
Четверг, 18 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - III Детский фестиваль оперы и балета "Нарва": в 11.00 - камерный балет "Lilled ja Karl" (Балтийский театр балета; Литва).
СПОРТ
Пятница, 12 апреля
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 18.00 - этап чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу, полуфинал: "Toila" - "Lüganuse".
Суббота, 13 апреля
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам; быстрые шашки.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 10.00 - XVIII Генеральский забег. Информация: www.kindralid.ee/kindralijooks.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, финал: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Kose".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".
* В спортхолле Майдлаской школы в 18.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: "Lüganuse" - "Toila".
Воскресенье, 14 апреля
* В Силламяэ на площадке с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kuusalu Kalev".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 16.00 - народная лига по баскетболу, полуфинал: БК "HITO" - "NGU" (Хальяла).
* В Силламяэ на площадке с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Kalev U21".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Legion" (Таллинн).
Четверг, 18 апреля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, V круг. Новые команды просим зарегистрироваться до 17 апреля: huvikeskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6963.
РАЗНОЕ
Четверг, 11 апреля
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Соберемся в клубе": отмечаем День здоровья.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 12 апреля
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". В программе: мастер-класс "Подсвечник из самозатвердевающей глины", викторина с призами, чай и сладости. Билет - 15 евро. Регистрация обязательна: тел. 336 6169.
Суббота, 13 апреля
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - выборы бабушки уезда - 2024. Танцы под музыку Таури Анни. Билет предварительно - 6 евро, в день мероприятия - 8 евро. Информация: тел. 5858 7381, Хели.
* В Художественной галерее Нарвского музея в 13.00 - художественный мастер-класс "Частичка Италии" по мотивам картины эстонско-шведского художника Филипа Арво Луйка с видом итальянского пейзажа.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 13.00 - мастер-классы по перформативной скульптуре с Хлоей Келли.
Воскресенье, 14 апреля
* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - мастерская по пошиву варежек. Руководитель - Элина Отстак. Плата за участие - 15 евро. Информация: тел. 527 7994, Эне.
Среда, 17 апреля
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - встреча посреди недели. Открытие выставки написанных Мартой Рейнсалу поздравительных открыток по случаю ее 90-летия.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", расположенном в атриуме, в 18.00 - серия викторин "Академии умников", VI круг.
Четверг, 18 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 до 16.00 - VII историческая конференция генерала Александера Тыниссона "Jõhvi II maailmasõjas" / "Йыхви во II мировой войне".
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 16.00 - лекция в университете для старшего поколения. Maрия Смельська, Aнне-Ли Фершель, Департамент окружающей среды: "Чужеродные виды в природе Эстонии. Основные правила взаимодействия с чужеродными видами" (на русском языке).
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.