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Из-за отказа от сланца предприятия заплатили на 300 миллионов меньше экологических платежей

Кюлли Крийс Эрик Гамзеев
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В прошлом году, в отличие от 2022 года, у сланцевых электростанций было мало возможностей производить электроэнергию.
В прошлом году, в отличие от 2022 года, у сланцевых электростанций было мало возможностей производить электроэнергию. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Поскольку использование сланца в Эстонии в прошлом году резко сократилось из-за высоких экологических сборов, государство также получило примерно на 300 миллионов евро меньше экологических платежей, чем годом ранее.

В 2023 году предприятия Эстонии задекларировали в виде платы за добычу, ликвидацию отходов, загрязнение воздуха или воды, а также за право на специспользование воды в сумме около 102 миллионов евро, из них 75,5 миллиона евро - предприятия в Ида-Вирумаа. Годом ранее предприятия заплатили вдвое больше, или более 145 миллионов евро.

К этому надо еще добавить деньги, потраченные на покупку квот на выбросы углерода, что по сути тоже является экологическим налогом и идет государству. Если в 2022 году дочернее предприятие "Eesti Energia" "Enefit Power", управляющее шахтами, электростанциями и заводами масел в Ида-Вирумаа, потратило на покупку квот 544 миллиона евро, то в прошлом году почти вдвое меньше - 290 миллионов евро.

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Экономика
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