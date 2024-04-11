Поскольку использование сланца в Эстонии в прошлом году резко сократилось из-за высоких экологических сборов, государство также получило примерно на 300 миллионов евро меньше экологических платежей, чем годом ранее.
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Из-за отказа от сланца предприятия заплатили на 300 миллионов меньше экологических платежей
В 2023 году предприятия Эстонии задекларировали в виде платы за добычу, ликвидацию отходов, загрязнение воздуха или воды, а также за право на специспользование воды в сумме около 102 миллионов евро, из них 75,5 миллиона евро - предприятия в Ида-Вирумаа. Годом ранее предприятия заплатили вдвое больше, или более 145 миллионов евро.