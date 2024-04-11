Из-за отказа от сланца предприятия заплатили на 300 миллионов меньше экологических платежей

В 2023 году предприятия Эстонии задекларировали в виде платы за добычу, ликвидацию отходов, загрязнение воздуха или воды, а также за право на специспользование воды в сумме около 102 миллионов евро, из них 75,5 миллиона евро - предприятия в Ида-Вирумаа. Годом ранее предприятия заплатили вдвое больше, или более 145 миллионов евро.

К этому надо еще добавить деньги, потраченные на покупку квот на выбросы углерода, что по сути тоже является экологическим налогом и идет государству. Если в 2022 году дочернее предприятие "Eesti Energia" "Enefit Power", управляющее шахтами, электростанциями и заводами масел в Ида-Вирумаа, потратило на покупку квот 544 миллиона евро, то в прошлом году почти вдвое меньше - 290 миллионов евро.