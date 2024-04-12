В Ида-Вирумаа возгорания травы охватили несколько гектаров

По словам звонившего, огонь из-за сильного ветра распространялся в сторону ангаров. Спасатели приступили к тушению горевшей травы и не дали огню перекинуться на ангар. Возгорание на почве ликвидировали менее чем за два часа. Сухая трава и валявшийся на земле мусор горели на площади три гектара. При тушении использовали пожарные хлопушки для сухой травы, передвигались спасатели на внедорожниках. Работы по тушению выполняли спасатели из Силламяэ и Нарвы.

Едва успели спасатели справиться с этим пожаром, как в 14.57 получили вызов в деревню Сака Тойлаской волости, где люди заметили возгорание сухой травы на большом участке. Возгоранием был охвачен в общем один гектар территории. Для тушения пожара спасатели из Кохтла-Ярве и Йыхви использовали пожарные хлопушки для сухой травы и внедорожники. Работы по тушению закончились в половине пятого вечера.

В четверг после 16.00 спасатели выезжали в деревню Пеэри Тойлаской волости на тушение сухой травы. По словам звонившего, огонь перекинулся также на одно здание. Спасателям пришлось тушить возгорание на площади около одного гектара, а также маленький заброшенный сарай.