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Кандидатом в вице-мэры Таллинна станет бывший учитель Синимяэской основной школы

Северное побережье
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Алексей Яшин.
Алексей Яшин. Фото: архив

 Кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования станет член правления Eesti 200 Алексей Яшин. А на пост вице-мэра, курирующего предпринимательство, партия выдвинет Маргот Роозе.

С 2020 года Яшин, в возрасте 23 лет, два года работал в Ида-Вирумаа учителем в Синимяэской основной школе.  

В разговоре с корреспондентом Rus.ERR Алексей Яшин сказал, что по условиям коалиционного договора Eesti 200 также достанутся должности старейшин Пыхья-Таллинна и Кристийне.

"У партии есть несколько кандидатов на посты руководителей двух этих районов, но время, чтобы принять решение, еще есть", - заметил Яшин.

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