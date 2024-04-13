Кандидатом в вице-мэры Таллинна станет бывший учитель Синимяэской основной школы

С 2020 года Яшин, в возрасте 23 лет, два года работал в Ида-Вирумаа учителем в Синимяэской основной школе.

В разговоре с корреспондентом Rus.ERR Алексей Яшин сказал, что по условиям коалиционного договора Eesti 200 также достанутся должности старейшин Пыхья-Таллинна и Кристийне.

"У партии есть несколько кандидатов на посты руководителей двух этих районов, но время, чтобы принять решение, еще есть", - заметил Яшин.