Кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования станет член правления Eesti 200 Алексей Яшин. А на пост вице-мэра, курирующего предпринимательство, партия выдвинет Маргот Роозе.
Кандидатом в вице-мэры Таллинна станет бывший учитель Синимяэской основной школы
С 2020 года Яшин, в возрасте 23 лет, два года работал в Ида-Вирумаа учителем в Синимяэской основной школе.
В разговоре с корреспондентом Rus.ERR Алексей Яшин сказал, что по условиям коалиционного договора Eesti 200 также достанутся должности старейшин Пыхья-Таллинна и Кристийне.
"У партии есть несколько кандидатов на посты руководителей двух этих районов, но время, чтобы принять решение, еще есть", - заметил Яшин.