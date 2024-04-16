В текущем году городские власти Силламяэ намерены реализовать давнюю идею - построить новый памп-трек, на что в бюджете заложено пятьдесят тысяч евро.
В приморском городе будет больше развлечений для молодежи
По словам руководителя отдела городского хозяйства Арво Сиреля, спортивное сооружение планируют разместить на улице Ранна, вблизи морского променада, между скульптурой зеленой лошади и старой парковкой.
Чиновник подчеркнул, что специалисты горуправления изучили имеющиеся площадки в Ида- и Ляэне-Вирумаа с целью выбрать наименее травмоопасные конструкции и на днях обсудят детали с проектировщиками.