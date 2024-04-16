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В приморском городе будет больше развлечений для молодежи

Ирина Кивисельг
, журналист
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Вид на центр города Силламяэ.
Вид на центр города Силламяэ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В текущем году городские власти Силламяэ намерены реализовать давнюю идею - построить новый памп-трек, на что в бюджете заложено пятьдесят тысяч евро.

По словам руководителя отдела городского хозяйства Арво Сиреля, спортивное сооружение планируют разместить на улице Ранна, вблизи морского променада, между скульптурой зеленой лошади и старой парковкой.

Чиновник подчеркнул, что специалисты горуправления изучили имеющиеся площадки в Ида- и Ляэне-Вирумаа с целью выбрать наименее травмоопасные конструкции и на днях обсудят детали с проектировщиками.

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