В приморском городе будет больше развлечений для молодежи

По словам руководителя отдела городского хозяйства Арво Сиреля, спортивное сооружение планируют разместить на улице Ранна, вблизи морского променада, между скульптурой зеленой лошади и старой парковкой.

Чиновник подчеркнул, что специалисты горуправления изучили имеющиеся площадки в Ида- и Ляэне-Вирумаа с целью выбрать наименее травмоопасные конструкции и на днях обсудят детали с проектировщиками.