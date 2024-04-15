Cамая большая выплаченная пенсия составила в марте около 16 000 евро

Пенсия в Эстонии рассчитывается на основании четырех частей. Одну из составляющих представляет страховая часть, которая зависит от суммы страховых паев, страховой пай рассчитывается из поступившего социального налога. Для получения страховой части сумму страховых паев умножают на годовую оценку. Таким образом, размер пенсии зависит от того, насколько высок был доход, с которого платился социальный налог.

- У человека, решившего отложить выход на пенсию, пенсия по старости увеличивается за каждый месяц, прошедший с момента достижения пенсионного возраста. Например, если человек решит выйти на пенсию через десять лет после того, как достигнет пенсионного возраста, его пенсия может увеличиться в два раза, - сказала Кивисельг, отметив, что для каждого человека конкретный процент повышения определяется индивидуально исходя из года и месяца рождения и момента назначения пенсии.