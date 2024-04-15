Спустя семь лет титул чемпионов Эстонии по хоккею среди мужчин вновь достался Ида-Вирумаа

В решающей, пятой игре финальной серии команда "PSK" уверенно победила в Нарвском ледовом холле на глазах у 1500 болельщиков тартускую команду "Välk 494", выиграв финальную серию с общим результатом 3:2. В прежних встречах серии нарвитяне дважды побеждали со счетом 6:3 и 10:2, и "Välk 494" тоже победил в двух играх со счетом 6:4 и 6:5.

В решающей встрече сначала вперед вышли тартусцы, однако в конце второго периода Нарва вела уже 2:1, а в последнем периоде окончательно сломила соперника. Три шайбы забил в этой игре Максим Бережонов.

Последний раз ида-вируская хоккейная команда, причем именно "Narva PSK", становилась чемпионом Эстонии в 2017 году.

Нынче оба титула чемпионов Эстонии по хоккею достались Ида-Вирумаа, ведь среди женских команд второй год подряд чемпионом стал кохтла-ярвеский "Everest".

Среди мужчин бронзовые медали в этом году завоевала вторая ида-вируская команда - кохтла-ярвеский "Viru Sputnik".

В чемпионате Эстонии нынче участвовали пять мужских команд и семь женских.