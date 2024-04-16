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Безработица снижается седьмую неделю подряд

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На начало недели на учете в Кассе по безработице стояли 53 823 человека - на 624 меньше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 7,9% до 7,8%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 13,7%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7853.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,2%. Без работы в столичном регионе остаются 24 851 человек, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,7%, а общее количество безработных - 5846.

По оценке Кассы безработицы, в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит снижаться.

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